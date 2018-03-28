В Подмосковье нашли и уничтожили авиабомбу

Боеприпас времен Великой Отечественной войны был найден в населенном пункте Поварово Солнечногорского района.

Обнаружили опасную находку в ходе земляных работ. Об этом сразу же была уведомлена служба 112.

На место происшествия прибыли взрывотехники, которые поместили бомбу в специальный контейнер. Груз был вывезен на безопасное от населенного пункта расстояние и уничтожен, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на «Мособлпожспас».

Новости по теме
Теги:
События: происшествия
Следующая новость Фонтаны и бульвары сменят здание знаменитой «Горбушки»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО