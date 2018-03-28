В Подмосковье нашли и уничтожили авиабомбу

Боеприпас времен Великой Отечественной войны был найден в населенном пункте Поварово Солнечногорского района.

Обнаружили опасную находку в ходе земляных работ. Об этом сразу же была уведомлена служба 112.

На место происшествия прибыли взрывотехники, которые поместили бомбу в специальный контейнер. Груз был вывезен на безопасное от населенного пункта расстояние и уничтожен, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на «Мособлпожспас».