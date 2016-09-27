В Подмосковье нашли тело жестоко убитого мужчины

Тело неизвестного мужчины цыганской внешности нашли у дома в деревне Челобитьево в Мытишинском районе Подмосковья.По факту происшествия проводится доследственная проверка.

При осмотре были зафиксированы множественность рвано-резаных ран головы и шеи. На вид погибшему было около 30−35 лет, к моменту обнаружения он был мертв около трех суток, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Личность погибшего устанавливается.