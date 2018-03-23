В Подмосковье нашли тайник с санкционным сыром

Россельхознадзор изъял санкционный сыр в Подмосковье Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в Подмосковье более 13 тонн санкционных сыров.

Межведомственная рабочая группа Федеральной таможенной службы и управления Россельхознадзора по противодействию незаконному обороту «санкционной» продукции выявила сыры из Германии, Финляндии, Голландии, Литвы, Украины и Голландии.

Запрещенная ко ввозу на территорию России продукция хранилась на территории складского комплекса в подмосковном Долгопрудном.

Уточняется, что помещение, в котором нашли санкционные сыры, принадлежит, ООО «БАДАЛОВ».

В соответствии с законодательством, действующим на территории РФ, продукция изъята из оборота и уничтожена, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».