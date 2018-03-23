В Подмосковье нашли тайник с санкционным сыром
Россельхознадзор изъял санкционный сыр в Подмосковье Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в Подмосковье более 13 тонн санкционных сыров.
Межведомственная рабочая группа Федеральной таможенной службы и управления Россельхознадзора по противодействию незаконному обороту «санкционной» продукции выявила сыры из Германии, Финляндии, Голландии, Литвы, Украины и Голландии.
Запрещенная ко ввозу на территорию России продукция хранилась на территории складского комплекса в подмосковном Долгопрудном.
Уточняется, что помещение, в котором нашли санкционные сыры, принадлежит, ООО «БАДАЛОВ».
В соответствии с законодательством, действующим на территории РФ, продукция изъята из оборота и уничтожена, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Следующая новость Жительница Подмосковья спасла ондатру
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии