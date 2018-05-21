В Подмосковье нашли способ избежать мировой эпидемии

Младший научный сотрудник Института биохимии и физиологии микроорганизмов имени Г. К. Скрябина РАН Ирина Филатова рассказала о том, как можно избежать мировой эпидемии, которая может возникнуть в случае появления устойчивых к антибиотикам бактерий.

По ее словам, появление невосприимчивых к препаратам грибков является естественным эволюционным процессом. «Любой организм будет бороться и выживать, если его неконтролируемо травить. Поэтому прием лекарственных препаратов должен быть по предписанию врача, а не потому что «сосед посоветовал, и ему помогло», - сказала биолог в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Кроме того, немаловажную роль, по мнению Филатовой, играет государство, финансируя действительно нужные направления научных исследований.

Ранее британские ученые из Эксетерского университета и Имперского колледжа Лондона опубликовали научную работу о грибках, устойчивых к антибиотикам, которые могут привести к возникновению глобальной эпидемии в мире.