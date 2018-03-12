В Подмосковье население вышло на антимусорные митинги
В ряде городов Московской области прошли протестные акции местных жителей против организации свалок и мусоросжигающих заводов.
Наиболее массовой была акция в Волоколамске. В ней приняли участие порядка пяти тысяч человек, которые требовали закрытия свалки, расположенной неподалеку от города. Активисты отметили, что из-за нее уровень предельно допустимой концентрации ядовитых веществ в воздухе превышен в два с половиной раза. Власти обещают решить проблему, но на это им потребуется несколько месяцев.
В Клину жители протестовали против свалки «Алексинский карьер». Она должна была закрыться еще пять лет назад, однако ее работу продлили до 2033 года.
Похожие акции прошли также в Балашихе, Сергиевом Посаде и Наро-Фоминске, сообщает интернет-издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на СМИ.
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