В Подмосковье налетчик обстрелял бойцов Росгвардии

В Московской области сотрудники Росгвардии подверглись обстрелу. Огонь по ним открыл мужчина, пытавшийся ограбить офис управляющей компании.

Инцидент произошел вечером 9 февраля в Балашихе. Злоумышленник ворвался в офис компании и потребовал отдать ему деньги из кассы, угрожая оружием. Когда на место инцидента прибыли сотрудники Росгвардии, злоумышленник начал стрелять по ним.

Стрелка удалось задержать. У него изъяли два пистолета. Один из них марки ТТ, второй – похожий по конструкции на наган.

О пострадавших в ходе инцидента не сообщается.

Задержанный оказался 55-летним местным жителем. Он доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства, передает РИА «Новости».