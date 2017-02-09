В Подмосковье налетчик обстрелял бойцов Росгвардии
В Московской области сотрудники Росгвардии подверглись обстрелу. Огонь по ним открыл мужчина, пытавшийся ограбить офис управляющей компании.
Инцидент произошел вечером 9 февраля в Балашихе. Злоумышленник ворвался в офис компании и потребовал отдать ему деньги из кассы, угрожая оружием. Когда на место инцидента прибыли сотрудники Росгвардии, злоумышленник начал стрелять по ним.
Стрелка удалось задержать. У него изъяли два пистолета. Один из них марки ТТ, второй – похожий по конструкции на наган.
О пострадавших в ходе инцидента не сообщается.
Задержанный оказался 55-летним местным жителем. Он доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства, передает РИА «Новости».
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