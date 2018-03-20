В Подмосковье накрыли подпольный алкоцех

В подмосковном Красногорске полиция обнаружила подпольное производство фальшивого алкоголя.

Цех организовал 22-летний выходец из Средней Азии. К работе он привлек восьмерых мигрантов из стран ближнего зарубежья. Они работали в круглосуточном режиме, смешивая в антисанитарных условиях спиртосодержащую жидкость с водой и разливая смесь по бутылкам.

Правоохранители изъяли свыше полутора тысяч бутылок с фальшивым алкоголем, а также пять тонн медицинского спирта и поддельные акцизные марки.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 327.1 УК РФ. Организатор подпольного цеха арестован, сообщает интернет-издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на главк МВД по области.