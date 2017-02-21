Подмосковье начнет штамповать по 20 тыс премиальных «мерседесов» ежегодно
В индустриальном парке Есипово в Московской области будет создано промышленное предприятие полного цикла по производству легковых автомобилей и внедорожников премиум-сегмента Mercedes-Benz. Соответствующий документ подписали Минпромторг РФ, правительство региона, «Мерседес-Бенц Рус» и другие заинтересованные стороны.
Как сообщает Минпромторг РФ, согласно подписанному инвестиционному контракту, инвестор гарантирует вложить в проект не менее 15 млрд рублей, срок контракта составляет 9 лет, а запуск производства запланирован на 2019 год, передает «Интерфакс».
Будущий завод рассчитан на выпуск свыше 20 тысяч автомобилей в год, реализация проекта позволит создать более 1 тысячи рабочих мест.
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