Подмосковье начало кишеть энцефалитными клещами
За два месяца более десяти тысяч россиян обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей.
Наиболее опасными районами Московской области считаются Талдомский и Дмитровский, где были зафиксированы энцефалитные клещи.
Насекомые попадают в столичный регион из Тверской, Смоленской, Рязанской, Владимирской, Белгородской или Калужской областей.
Отмечается, что в московские парки клещи могли попасть также из Крыма, Беларуси, Украины и даже из Германии, отмечает «Московский комсомолец».
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