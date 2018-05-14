Подмосковье начало кишеть энцефалитными клещами

За два месяца более десяти тысяч россиян обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей.

Наиболее опасными районами Московской области считаются Талдомский и Дмитровский, где были зафиксированы энцефалитные клещи.

Насекомые попадают в столичный регион из Тверской, Смоленской, Рязанской, Владимирской, Белгородской или Калужской областей.

Отмечается, что в московские парки клещи могли попасть также из Крыма, Беларуси, Украины и даже из Германии, отмечает «Московский комсомолец».