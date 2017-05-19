В Подмосковье начали отключать горячую воду
Плановые отключения горячей воды в рамках подготовки к отопительному периоду начались в Московской области.
Средняя продолжительность отключения не будет превышать 14 дней.
В ряде муниципалитетов - Реутов, Коломна, Мытищи, Химки - продолжительность отключений составляет 10 дней и меньше, отмечает АГН «Москва».
На территории региона будут обследованы и при необходимости отремонтированы более 2,4 тысяч котельных, около 11 тысяч км теплосетей, 16 тысяч км водопроводных сетей и 12,5 тысяч канализационных сетей.
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