В Подмосковье началась война с клещами

С середины марта более трех тысяч жителей подмосковья обратились за помощью к медикам с жалобами на укусы клещей, сообщила начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области Марина Костина.

По ее словам, несмотря на увеличившееся количество укусов, в целом ситуация находится в пределах среднемноголетней статистики.

«Наибольшее число обращений зарегистрировано в Орехово-Зуевском и Павлово-Посадском районе, а также в городском округе Серпухов», – уточнила чиновница.

Вместе с тем, в столичном регионе не зафиксировано случаев клещевого энцефалита, но выявлен возбудитель боррелиоза.

В настоящее время специалисты приступили к акарицидной обработке территорий Московской области. Уже обработано 300 гектаров из запланированных 2,5 тысяч, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».