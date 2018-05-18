В Подмосковье началась война с клещами
С середины марта более трех тысяч жителей подмосковья обратились за помощью к медикам с жалобами на укусы клещей, сообщила начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области Марина Костина.
По ее словам, несмотря на увеличившееся количество укусов, в целом ситуация находится в пределах среднемноголетней статистики.
«Наибольшее число обращений зарегистрировано в Орехово-Зуевском и Павлово-Посадском районе, а также в городском округе Серпухов», – уточнила чиновница.
Вместе с тем, в столичном регионе не зафиксировано случаев клещевого энцефалита, но выявлен возбудитель боррелиоза.
В настоящее время специалисты приступили к акарицидной обработке территорий Московской области. Уже обработано 300 гектаров из запланированных 2,5 тысяч, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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