В Подмосковье мужчина умер после выписки из больницы

В подмосковном городе Домодедово умер местный житель, которого в этот же день отказались госпитализировать в местную больницу, сообщили в пресс-службе областного ГСУ СКР.

В ночь на 17 апреля мужчина почувствовал себя плохо и вызвал скорую.

Приехавщшие медики приняли решение о необходимости госпитализации пациента и доставили его в Домодедовскую городскую больницу.

«В ходе осмотра в приемном отделении больницы врачами оснований для госпитализации не было выявлено. После этого мужчина самостоятельно вернулся домой, где скоропостижно скончался», - рассказали в ведомстве.

Проведенная экспертиза показала, что мужчина умер от разорванной аневризмы.

Супруга скончавшегося пациента обратилась в Следственный комитет, сотрудники которого организовали доследственную проверку, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».