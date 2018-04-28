В Подмосковье мужчина умер после выписки из больницы
В подмосковном городе Домодедово умер местный житель, которого в этот же день отказались госпитализировать в местную больницу, сообщили в пресс-службе областного ГСУ СКР.
В ночь на 17 апреля мужчина почувствовал себя плохо и вызвал скорую.
Приехавщшие медики приняли решение о необходимости госпитализации пациента и доставили его в Домодедовскую городскую больницу.
«В ходе осмотра в приемном отделении больницы врачами оснований для госпитализации не было выявлено. После этого мужчина самостоятельно вернулся домой, где скоропостижно скончался», - рассказали в ведомстве.
Проведенная экспертиза показала, что мужчина умер от разорванной аневризмы.
Супруга скончавшегося пациента обратилась в Следственный комитет, сотрудники которого организовали доследственную проверку, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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