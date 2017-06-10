В Подмосковье мужчина открыл стрельбу по прохожим
В Подмосковье двое человек ранены в результате стрельбы, которую открыл из частного дома житель деревни Кратово Раменского района.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона, «мужчина забаррикадировался в своем доме в деревне Кратово Раменского района. По предварительной информации, он начал стрелять по людям из окна дома, в результате ранены двое».
На место происшествия приехала полиция и медицинские службы. Официальных комментариев правоохранительные органы не давали.
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