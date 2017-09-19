В Подмосковье можно вызвать экстренные службы по SMS

В московской области запущен первый в России пилотный проект по вызову экстренных служб с помощью смс-сообщения, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области.

Для того, чтобы вызвать «скорую», полицию или пожарных, теперь достаточно будет отправить сообщение на номер «112». В случае необходимости операторы запросят дополнительную информацию также посредством SMS.

Новая функция доступна для клиентов всех мобильных операторов, работающих на территории Подмосковья, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».