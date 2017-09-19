В Подмосковье можно вызвать экстренные службы по SMS
В московской области запущен первый в России пилотный проект по вызову экстренных служб с помощью смс-сообщения, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области.
Для того, чтобы вызвать «скорую», полицию или пожарных, теперь достаточно будет отправить сообщение на номер «112». В случае необходимости операторы запросят дополнительную информацию также посредством SMS.
Новая функция доступна для клиентов всех мобильных операторов, работающих на территории Подмосковья, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Следующая новость В парке «Зарядье» насчитали 27 видов птиц
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии