В Подмосковье в модернизацию завода «Данон» инвестируют более 1,34 млрд рублей
Глава Министерства инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев и генеральный директор ООО «Данон Индустрия» Алан Мари Дюкро Бернар подписали соглашение о том, что в модернизацию завода «Данон» в Чеховском районе Подмосковья будет инвестировано более 1,34 миллиарда рублей.
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу министерства.
По словам Буцаева, ввод объекта в эксплуатацию планируется не позднее 31 декабря 2018 года, срок окупаемости вложений составит пять лет.
- Мы надеемся, что инвестор не будет испытывать сложностей при выполнении своего контракта, и скоро мы сможем увидеть увеличение объемов производства продукции под торговым знаком «Данон», - подчеркнул Буцаев.
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