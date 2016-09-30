В Подмосковье в модернизацию завода «Данон» инвестируют более 1,34 млрд рублей

Глава Министерства инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев и генеральный директор ООО «Данон Индустрия» Алан Мари Дюкро Бернар подписали соглашение о том, что в модернизацию завода «Данон» в Чеховском районе Подмосковья будет инвестировано более 1,34 миллиарда рублей.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам Буцаева, ввод объекта в эксплуатацию планируется не позднее 31 декабря 2018 года, срок окупаемости вложений составит пять лет.

- Мы надеемся, что инвестор не будет испытывать сложностей при выполнении своего контракта, и скоро мы сможем увидеть увеличение объемов производства продукции под торговым знаком «Данон», - подчеркнул Буцаев.