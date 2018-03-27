В Подмосковье машину автохама замотали клейкой лентой
В подмосковной Балашихе неизвестный замотал неправильно припаркованный автомобиль клейкой лентой.
Нарушитель правил дорожного движения перекрыл своим транспортом не только обзор дороги для других водителей, но и стал преградой для пешеходов.
Автомобиль нарушителя был полностью заклеен клейкой лентой с надписью: «Паркуйтесь правильно!».
Такую же пленку использует столичная служба эвакуации перед тем, как отправить машину на штрафстоянку, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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