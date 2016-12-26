В Подмосковье ликвидировали нелегальную оружейную мастерскую
В Московской области раскрыта и ликвидирована подпольная мастерская по переделке оружия.
Полицейские жители задержали четырех жителей области, которые занимались переделкой небоевого оружия в боевое и ремонтировали таковое. После они продавали оружие, находя покупателей через интернет.
В ходе обыска правоохранители обнаружили 25 единиц огнестрельного оружия, около тысячи боеприпасов различного калибра, а также гранаты и артиллерийские снаряды, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на МВД РФ.
В отношении задержанных, один из которых ранее был судим, возбуждено уголовное дело.
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