В Подмосковье ликвидировали нелегальную оружейную мастерскую

В Московской области раскрыта и ликвидирована подпольная мастерская по переделке оружия.

Полицейские жители задержали четырех жителей области, которые занимались переделкой небоевого оружия в боевое и ремонтировали таковое. После они продавали оружие, находя покупателей через интернет.

В ходе обыска правоохранители обнаружили 25 единиц огнестрельного оружия, около тысячи боеприпасов различного калибра, а также гранаты и артиллерийские снаряды, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на МВД РФ.

В отношении задержанных, один из которых ранее был судим, возбуждено уголовное дело.