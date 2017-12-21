Подмосковье лидирует по урожаю картофеля
Московская область показала третий результат по урожаю картофеля среди регионов в Центральном федеральном округе, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.
Несмотря на то, что Подмосковье оказалось среди лидеров по производству картофеля, в регионе снизилось количество овощей, выращенных на открытом грунте.
Министр пояснил, что это произошло из-за плохих погодных условий и низких показателей валового сбора.
Он также выразил надежду, что в следующем году ситуация изменится, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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