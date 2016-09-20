В Подмосковье каштан зацвел второй раз
В Подмосковье вновь зацвели каштаны. Это событие считается редким природным явлением, обычно каштаны цветут в мае. Однако в Реутове каштан расцвёл второй раз, об этом сообщает «Национальная служба новостей».
Глава Реутова Сергей Юров отметил, что цветущий каштан в осенние дни напомнит жителям о лете и создаст хорошее настроение.
Повторное цветение могло спровоцировать сухое и жаркое лето, объяснила Реутовскому информагентству кандидат биологических наук Любовь Серая. «От сухости воздуха каштаны сбрасывают листья, после чего обретают способность цвести. Это какой-то видовой сбой, который ещё предстоит изучить», - сказала Серая.
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