В Подмосковье из-за хлора введен чрезвычайный режим

Превышение в воздухе содержания сероводорода и хлора под Волоколамском в Подмосковье стало причиной введения в регионе режима чрезвычайного положения.

Загрязнения в воздухе выявлены на полигоне твердых бытовых отходов «Ядрово» под Волоколамском.

При этом в МЧС по Московской области сообщили, что превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе в самом городе Волоколамск выявлено не было, сообщает РБК.

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