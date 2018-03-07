В Подмосковье из-за хлора введен чрезвычайный режим
Превышение в воздухе содержания сероводорода и хлора под Волоколамском в Подмосковье стало причиной введения в регионе режима чрезвычайного положения.
Загрязнения в воздухе выявлены на полигоне твердых бытовых отходов «Ядрово» под Волоколамском.
При этом в МЧС по Московской области сообщили, что превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе в самом городе Волоколамск выявлено не было, сообщает РБК.
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