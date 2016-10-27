В Подмосковье изъяли более 55 тысяч бутылок с поддельным алкоголем
В Московской области сотрудники Росалкогольрегулирования выявили более 55 тысяч бутылок поддельного алкоголя. На емкостях были наклеены фальшивые акцизные марки.
Инцидент произошел в поселке Лесной, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Рейд провели представители Росалкогольрегулирования вместе с ОЭБиПК МУ МВД России «Пушкинское» и МОО «Комитет по борьбе с коррупцией». Предприятие по изготовлению фальшивых напитков было обнаружено на улице Центральной поселка Лесной.
Поддельную продукцию изъяли, в отношении руководства предприятия возбуждено административное дело. Подробности произошедшего уточняются.
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