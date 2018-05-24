В Подмосковье с июля резко вырастут тарифы ЖКХ
С 1 июля 2018 года в Подмосковье изменится плана за коммунальные услуги, рост тарифов составит 3,9% к уровню прошлого года.
В частности, рост на электроснабжение составит 5%, водоснабжение и водоотведение — 3,8%, тепло — 3,6%, газоснабжение — 3,4%.
Средний платеж в Московской области трехкомнатной классической квартиры 54 квадратных метра будет составлять 8513 рублей.
Отмечается, что в дальнейшем в Московской области будут установлены единые тарифы ЖКХ, передает «360».
Следующая новость Российских детей будут готовить к семье со школьной парты
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии