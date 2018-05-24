В Подмосковье с июля резко вырастут тарифы ЖКХ

С 1 июля 2018 года в Подмосковье изменится плана за коммунальные услуги, рост тарифов составит 3,9% к уровню прошлого года.

В частности, рост на электроснабжение составит 5%, водоснабжение и водоотведение — 3,8%, тепло — 3,6%, газоснабжение — 3,4%.

Средний платеж в Московской области трехкомнатной классической квартиры 54 квадратных метра будет составлять 8513 рублей.

Отмечается, что в дальнейшем в Московской области будут установлены единые тарифы ЖКХ, передает «360».

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