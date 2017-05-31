В Подмосковье с июля подорожает проезд, газ и вода
Правительство Московской области озвучило тарифы на ЖКХ и транспорт в регионе, которые повысятся с 1 июля.
Так, газ станет дороже для жителей области на 3,9%, тариф на водоснабжение и водоотведение будет повышен на 3,8%.
Также объявлено, что работа по введению единых тарифов на коммунальные услуги ведется в 23 муниципальных образованиях, работа полностью будет закончена к 2020 году.
На данный момент в 45 образованиях региона уже действуют единые тарифы для населения.
Тарифы на проезд в подмосковных электричках вырастут на 7,3%, отмечает Interfax.
Следующая новость Валентина Матвиенко: Заморозка пенсий неприемлема
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии