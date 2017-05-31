В Подмосковье с июля подорожает проезд, газ и вода

Правительство Московской области озвучило тарифы на ЖКХ и транспорт в регионе, которые повысятся с 1 июля.

Так, газ станет дороже для жителей области на 3,9%, тариф на водоснабжение и водоотведение будет повышен на 3,8%.

Также объявлено, что работа по введению единых тарифов на коммунальные услуги ведется в 23 муниципальных образованиях, работа полностью будет закончена к 2020 году.

На данный момент в 45 образованиях региона уже действуют единые тарифы для населения.

Тарифы на проезд в подмосковных электричках вырастут на 7,3%, отмечает Interfax.