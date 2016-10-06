В Подмосковье испытают гаубицы
В Московской области испытают 10 самоходных гаубиц «Коалиция-СВ». Войсковые испытания пройдут в 1-й танковой армии Западного военного округа (ЗВО).
В конце ноября текущего года гаубицы выведут на полигоны.Военные специалисты и инженеры проверят ходовые характеристики техники. Кроме того, эксперты проконтролируют системы боевой стрельбы, сообщает издание "Подмосковье сегодня".
Гаубицы «Коалиция-СВ» предназначены для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны.
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