В Подмосковье до сих пор ищут пропавшую тайскую массажистку «Белого слона»
В подмосковном Пушкине продолжаются поиски пропавшей без вести сотрудницы тайского массажного салона «Белый слон».
35-летняя гражданка Таиланда Пат, которая не разговаривает по-русски и плохо знает английский, вышла из съемной квартиры, в которой проживает с соотечественницами, еще 19 января и не вернулась, - сообщает «Подмосковье сегодня».
Незадолго до исчезновения массажистка поломала руку и в связи с этим находилась в стрессовом состоянии, так как боялась, что больше не сможет работать по профессии.
Известно также, что выходя из дома, Пат не взяла с собой ни денег, ни документов.
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