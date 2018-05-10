В Подмосковье хулиганы ослепили лазером пилотов самолета
Неизвестные хулиганы попытались ослепить лазером пилотов пассажирского самолета, находившегося на высоте 300 метров над населенным пунктом Апрелевка в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья.
Уточняется, что лайнер выполнял рейс по маршруту Владикавказ – Москва и заходил на посадку в аэропорт «Внуково».
Командир экипажа доложил диспетчерам о попытке освещения лазером зеленого цвета, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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