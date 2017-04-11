В Подмосковье грузовик насмерть задавил ребенка
В Одинцовском районе Подмосковья недалеко от поселка Часцы водитель автомобиля-манипулятора сбил на переходе женщину с ребенком.
Девочка погибла на месте, женщина была госпитализирована.
Водитель манипулятора не стал скрываться с места происшествия и дождался сотрудников полиции, передает РИАМО.
Пешеходный переход на участке дороге, где произошла трагедия, является нерегулируемым.
Следующая новость Турция выстроила бетонную стену на границе с Сирией
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии