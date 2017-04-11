В Подмосковье грузовик насмерть задавил ребенка

В Одинцовском районе Подмосковья недалеко от поселка Часцы водитель автомобиля-манипулятора сбил на переходе женщину с ребенком.

Девочка погибла на месте, женщина была госпитализирована.

Водитель манипулятора не стал скрываться с места происшествия и дождался сотрудников полиции, передает РИАМО.

Пешеходный переход на участке дороге, где произошла трагедия, является нерегулируемым.