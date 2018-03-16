В Подмосковье грабители застрелили подельника
В подмосковном Ступино трое вооруженных бандитов ограбили автомобилиста и случайно пристрелили своего «коллегу».
Инцидент произошел 15 марта. По словам потерпевшего, дорогу его машине перегородил другой автомобиль, вынудив остановиться. После этого три вооруженных человека в масках выволокли его из салона и забрали деньги в сумме 200 тысяч рублей.
Мужчина оказал сопротивление, и бандиты открыли стрельбу. В итоге были ранены двое – жертва ограбления и один из нападавших. Последний – смертельно.
Налетчики с места преступления скрылись. В настоящее время их разыскивает полиция, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на главк СКР по области.
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