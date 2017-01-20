В Подмосковье грабители застрелили инкассатора
В подмосковных Химках во время вооруженного ограбления застрелен инкассатор.
Инцидент произошел на Ленинградском шоссе, у торгового центра «Лига». Неизвестные напали на инкассаторов, один из которых в ходе перестрелки был убит. Нападавшим удалось скрыться.
На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Выясняются обстоятельства нападения, количество злоумышленников и сумма похищенных ими средств, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
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