В Московской области электричка насмерть сбила двух женщин

Электричка сбила насмерть двух пожилых женщин в Подмосковье. Они переходили пути в неположенном месте.

Об этом «Интерфаксу» сообщили в транспортном управлении МВД по Центральному федеральному округу.

Сотрудник пресс-службы рассказал: «В районе платформы «Удельная» Казанского пути электропоездом «Москва-Голутвин» смертельно травмированы две женщины, одна из которых 1933 года рождения».

Возраст второй погибшей в настоящее время устанавливается. Собеседник отметил, что причиной трагедии стал переход женщин в неположенном месте.

Ранее в Канаде поезд сбил размахивающего руками пассажира, который стоял на платформе.