В Московской области электричка насмерть сбила двух женщин
Электричка сбила насмерть двух пожилых женщин в Подмосковье. Они переходили пути в неположенном месте.
Об этом «Интерфаксу» сообщили в транспортном управлении МВД по Центральному федеральному округу.
Сотрудник пресс-службы рассказал: «В районе платформы «Удельная» Казанского пути электропоездом «Москва-Голутвин» смертельно травмированы две женщины, одна из которых 1933 года рождения».
Возраст второй погибшей в настоящее время устанавливается. Собеседник отметил, что причиной трагедии стал переход женщин в неположенном месте.
Ранее в Канаде поезд сбил размахивающего руками пассажира, который стоял на платформе.
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