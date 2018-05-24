В Подмосковье двое друзей «варили» амфетамин на чердаке

Житель Коломенского округа вместе с товарищем организовали на чердаке жилого многоквартирного дома нарколабораторию по производству амфетамина, сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

Незаконная лаборатория была обнаружена после того, как полицейские задержали молодого человека со свертком амфетамина.

«На чердаке дома обнаружены емкости с прекурсорами, лабораторная посуда с остатками амфетамина, ртуть, противогазы и около пяти литров химических реактивов, используемых для изготовления психотропных веществ», - рассказали в главке.

В месяц подозреваемые производили до 300 граммов наркотика, который потом продавали.

Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».