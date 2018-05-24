В Подмосковье двое друзей «варили» амфетамин на чердаке
Житель Коломенского округа вместе с товарищем организовали на чердаке жилого многоквартирного дома нарколабораторию по производству амфетамина, сообщили в пресс-службе областного главка МВД.
Незаконная лаборатория была обнаружена после того, как полицейские задержали молодого человека со свертком амфетамина.
«На чердаке дома обнаружены емкости с прекурсорами, лабораторная посуда с остатками амфетамина, ртуть, противогазы и около пяти литров химических реактивов, используемых для изготовления психотропных веществ», - рассказали в главке.
В месяц подозреваемые производили до 300 граммов наркотика, который потом продавали.
Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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