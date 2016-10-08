В Подмосковье автомобиль въехал в группу военных
Легковой автомобиль въехал в группу военных, пострадали восемь человек. ЧП произошло в военном городке в Чеховском районе.
За рулем автомобиля был житель Московской области. Был ли он пьян – РИА Новости не сообщает.
Все пострадавшие оперативно доставлены в лечебные учреждения, где им оказывается медицинская помощь. О состоянии пострадавших также не сообщается.
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