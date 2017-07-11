В Подмосковье автомобиль эвакуировали с ребенком внутри

Сотрудники ГИБДД в Серпуховском районе Московской области эвакуировали на штрафстоянку автомобиль, в котором находился восьмилетний ребенок.

По словам сотрудников госавтоинспекции, салон предварительно осмотрели, но никого не заметили.

Родители попытались догнать эвакуатор, но сотрудник дорожной службы не обратил внимание на крики людей и не остановился.

Теперь сотрудникам ГИБДД придется ответить, каким образом они осматривали автомобиль, что не заметили ребенка в салоне, сообщает «Федерал пресс».