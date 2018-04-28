В Подмосковье аварийно сел самолет ВВС Индии

На подмосковном аэродроме Жуковский совершил аварийную посадку самолет Ил-38 ВВС Индии с нераскрывшейся передней стойкой шасси.

Приземление прошло успешно. Самолет не получил повреждений, находившиеся на его борту люди (от 7 до 11 человек) не пострадали, передает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

Ранее стало известно, что полет на самолете совершали технические специалисты и летчики-испытатели корпорации «Ильюшин». Пилоты будут представлены к наградам.