В Подмосковье аварийно сел самолет ВВС Индии
На подмосковном аэродроме Жуковский совершил аварийную посадку самолет Ил-38 ВВС Индии с нераскрывшейся передней стойкой шасси.
Приземление прошло успешно. Самолет не получил повреждений, находившиеся на его борту люди (от 7 до 11 человек) не пострадали, передает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.
Ранее стало известно, что полет на самолете совершали технические специалисты и летчики-испытатели корпорации «Ильюшин». Пилоты будут представлены к наградам.
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