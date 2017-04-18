Подмосковье атаковали лисы
Бешеные лисицы атаковали Истринский городской округ, а также Коломенский и Лотошинский районы Подмосковья.
По данным Главного управления ветеринарии, в 24 регионах Московской области зафиксировано 50 случаев бешенства.
По словам подмосковного фермера Олега Сироты, высокий уровень заболевания в Истринском городском округе обусловлен многочисленной популяцией лис.
По его мнению, лисы являются большой проблемой для округа.
В 2016 году в Истринском районе был зафиксирован смертельный случай от бешенства, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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