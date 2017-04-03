Поджигателей сухой травы ждут серьезные штрафы
Россельхознадзор будет штрафовать поджигателей травы в Москве, Московской и Тульской областях, говорится в сообщении ведомства.
Как уточняется в материале, поджоги сухой травы и мусора могут привести к значительному вреду окружающей среде, а также здоровью и жизни людей.
Ведомство предупреждает, что неисполнение и уклонение от обязанностей по уходу за земельными участками несет для правообладателей административную ответственность в виде штрафа от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. Должностных лиц будут штрафовать на сумму от 50 до 100 тысяч рублей, юридическим лицам грозит наказание в виде штрафа от 400 до 700 тысяч рублей, сообщает интернет-издание «Центр 71».
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