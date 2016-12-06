Подгруппа по безопасности Контактной группы завершила свою работу в Минске
Пресс-секретарь главы делегации ДНР в Контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Виктория Талакина сообщила о завершении переговоров в подгруппе по безопасности Контактной группы в Минске, на которых обсуждался обстрел Макеевки в ночь на 27 октября.
- Мы уже говорили о том, выводы расследования Донецкой Народной Республики совпали с отчетом общественной комиссии и отчетом ОБСЕ от 28 октября 2016 года. И калибр снарядов, и направление огня говорят о том, что обстрел жилых кварталов Макеевки вела Украина. Поэтому обсуждение этой трагедии так долго затягивалось, — цитирует Талакину Донецкое агентство новостей.
7 декабря консультации по этому и другим вопросам будут продолжены. В этот же день состоятся заседания подгрупп по экономическим, политическим и гуманитарным вопросам.
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