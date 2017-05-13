США подготовят предложения по решению вопроса с российскими дипломатами

США пообещали подготовить предложения по решению ситуации вокруг российской дипломатической собственности в Америке, которая была изъята у России в декабре 2016 года администрацией Барака Обамы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью для программы «Вести в субботу с Сергеем Брилевым» заявила: «Американские партнеры сейчас сказали, что в ближайшее время подготовят предложения, чтобы начать конкретную работу для разблокирования этой ситуации».

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе недавнего визита в Вашингтон говорил о том, что в США понимают неправомерность ареста собственности России и «не отрицают, что она наша».

В декабре 2016 года президент Америки Барак Обама ввел новые санкции против России. Из США выслали 35 дипломатов и изъяли загородную собственность постпредства России, сообщает «Интерфакс».