США подготовили сценарий военного удара по КНДР

Среди различных вариантов заставить Северную Корею отказаться от разработок ракетно-ядерного оружия Вашингтон даже рассматривает возможность нанести удар по КНДР в случае, если Пхеньян решится испытать межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), сообщили американские СМИ.

Источники, участвующие в процессе пересмотра стратегии США на северокорейском направлении, поделились информацией о том, что Вашингтон недавно обсуждал со своими союзниками вариант силового воздействия на КНДР и даже смену там режима, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, в ходе недавнего визита премьер-министра Японии в США представители администрации президента Дональда Трампа несколько раз заявляли, что в отношении КНДР «рассматриваются все варианты». В Японии поняли, что в числе этих вариантов — военный удар по Северной Корее в случае ее готовности протестировать МБР.

В январе лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян достиг финальных стадий в подготовке МБР к тестовому запуску. «Этому не бывать», — отреагировал в Twitter Дональд Трамп.

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