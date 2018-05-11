За поддержку санкций против РФ накажут сроком и штрафом

Российскими парламентариями подготовлен законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за поддержку санкций, введенных иностранными государствами в отношении России.

В ближайшее время документ будет внесен на рассмотрение Госдумы. Он содержит новые статьи в УК РФ. Одна из них предусматривает наказание за действия или бездействия по исполнению ограничительных мер, которые привели к срыву сделок у отечественных компаний и предпринимателей. Виновным будет грозить лишение свободы на срок до четырех лет и штраф до 600 тысяч рублей.

Еще одна статья устанавливает ответственность за совершение умышленных действий, которые способствуют введению зарубежными государствами новых санкций. В этом случае срок лишения свободы составит до трех лет, а штраф – до 500 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс».

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