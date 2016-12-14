На поддержку многодетных семей выделили дополнительные полмиллиарда рублей

Правительство России увеличило объем бюджетных ассигнований на поддержку многодетных семей на 528 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение был подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Необходимость выделения дополнительных средств в кабмине объяснили увеличением числа семей, которые имеют право на получение выплаты, и ростом величины прожиточного минимума для детей, передает РИА «Новости».

Субсидии предоставляют 53 регионам. Общий их объем составляет 17,8 миллиарда рублей.