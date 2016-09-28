В СПЧ не поддерживают полный запрет абортов в России

Глава комиссии по социальным правам Совета по правам человека при президенте РФ Анита Соболева не поддерживает полный запрет абортов в стране.

- Я категорически отрицательно отношусь к этой инициативе, тем более, что в петиции упоминается, что нужно усиливать поддержку семей с детьми, но сначала почему-то предлагают запретить аборты, а потом усиливать поддержку, - цитирует Соболеву «Интерфакс».

По ее словам, властям необходимо создавать условия для того, чтобы женщины рожали.

- Поддержка детей сегодня минимальная, издевательская, это не только многодетные семьи скажут. И вместо того, чтобы заняться поддержкой детей и устройством сирот, они предлагают запретить аборты по религиозным соображениям в светском государстве, - отметила она.

Соболева добавила, что мировой опыт также показывает ошибочность такого решения.

- Каждое дело, которое поступает в Европейский суд по правам человека из Польши это истории жутких издевательств над женщинами, - отметила Соболева.

Ранее сообщалось, что в сети появилась петиция, авторы которой требуют запретить аборты в России. Документ подписал Патриарх Кирилл.

Новости по теме
Следующая новость Неработающих жителей РФ хотят обязать платить за медицинские услуги

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО