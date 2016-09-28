В СПЧ не поддерживают полный запрет абортов в России

Глава комиссии по социальным правам Совета по правам человека при президенте РФ Анита Соболева не поддерживает полный запрет абортов в стране.

- Я категорически отрицательно отношусь к этой инициативе, тем более, что в петиции упоминается, что нужно усиливать поддержку семей с детьми, но сначала почему-то предлагают запретить аборты, а потом усиливать поддержку, - цитирует Соболеву «Интерфакс».

По ее словам, властям необходимо создавать условия для того, чтобы женщины рожали.

- Поддержка детей сегодня минимальная, издевательская, это не только многодетные семьи скажут. И вместо того, чтобы заняться поддержкой детей и устройством сирот, они предлагают запретить аборты по религиозным соображениям в светском государстве, - отметила она.

Соболева добавила, что мировой опыт также показывает ошибочность такого решения.

- Каждое дело, которое поступает в Европейский суд по правам человека из Польши это истории жутких издевательств над женщинами, - отметила Соболева.

Ранее сообщалось, что в сети появилась петиция, авторы которой требуют запретить аборты в России. Документ подписал Патриарх Кирилл.