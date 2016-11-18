В ООН поддержали резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма

Предложенный Россией проект резолюции о ликвидации расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости, а также против героизации нацизма, одобрен к рассмотрению Генкассамблеей ООН.

Вместе с тем, США, Украина и Палау оказались единственными странами, проголосовавшими против документа, еще 48 государств, в том числе страны ЕС, воздержались при голосовании.

За резолюцию высказалась 131 страна, в том числе Белоруссия, Венесуэла, Индия, Израиль, Казахстан, Китай и Сирия.

Документ будет вынесен на рассмотрение пленарной сессии Генассамблеи в декабре текущего года.

В проекте резолюции выражается озабоченность прославлением в любой форме нацистского движения и бывших членов организации «Ваффен СС», в том числе путем сооружения им мемориалов, а также «непрекращающихся попыток осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в память о тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны», сообщает ТАСС.