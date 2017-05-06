РПЦ поддержала идею ограничить время работы магазинов по выходным

РПЦ поддержала идею об ограничении работы крупных торговых центроd по воскресеньям, чтобы укрепить российские семьи.

В программе «Церковь и мир» в эфире телеканала «Россия 24» глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил: «Я положительно отношусь к инициативе освободить воскресенье от шопинга, потому что людям нужен день отдыха. Конечно, для верующих людей воскресенье — это время, когда они в храм идут».

Он пояснил, что из-за воскресных походов по торговым центрам в России увеличилось число разводов. При этом он привел пример западных стран, где по воскресеньям время работы магазинов ограничено.

В конце марта в Совфеде задумались над вопросом об ограничении времени работы гипермаркетов по будням и в выходные дни, сообщает Lenta.ru.

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