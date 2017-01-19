Подчуфарова стала восьмой на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце

На шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце состоялась женская спринтерская гонка. Лучшей из россиянок здесь стала Ольга Подчуфарова, показавшая восьмой результат.

Подчуфарова допустила два промаха на огневых рубежах и отстала от победительницы Лауры Дальмайер из Германии на 1 минуту 39,8 секунды. Дальмайер также промахнулась на стрельбище дважды.

Второе место с отставанием в 3,7 секунды заняла француженка Анаиc Шевалье, а третье - Алексия Рунгалдьер из Италии (отставание 46 секунд), - сообщает ТАСС.

Татьяна Акимова заняла 12-е место (отставание - 2.14,5, четыре промаха), Екатерина Глазырина финишировала 25-й ( отставание - 4.04,0, четыре промаха), Ульяна Кайшева - 47-й ( отставание - 5.54,1, шесть промахов), Ирина Услугина - 70-й (отставание - 7.54,5, семь промахов).

Индивидуальная гонка у мужчин состоится 20 января.