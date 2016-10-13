Подавляющее большинство украинцев не считает Степана Бандеру национальным героем

Согласно данным социологического опроса проведенного на Украине, лишь 29 процентов граждан страны считают Степана Бандеру выдающимся государственным деятелем.

Опрос был инициирован телеканалом «112 Украина» - зрителям предложили выбрать одного из 25 исторических деятелей со времен Киевской Руси, который, по их мнению, может считаться «выдающимся государственным деятелем Украины», однако ни одна из предложенных кандидатур не набрала большинства голосов.

Ближе всех к 50-процентному результату приблизился князь Владимир, при котором состоялось крещение Руси. Ему отдали предпочтение 43 процента респондентов, - сообщает ТАСС.

В первую тройку вошел также создатель казацкого государства Богдан Хмельницкий, ставший инициатором присоединения Украины к России. Все остальные деятели украинской истории не перешагнули 4-процентный рубеж.

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