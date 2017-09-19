Подать заявление на регистрацию брака станет проще
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 19 сентября рассмотрит законопроект, упрощающий процедуру подачи документов на регистрацию брака через портал госулсуг.
Согласно действующему законодательству, граждане должны приложить к заявлению в электронной форме скан-копию документов, удостоверяющих личность и подтверждающих расторжение предыдущего брака. Если изменениям в закон «Об актах гражданского состояния» вступят в силу, то сканы делать не придется.
По мнению авторов инициативы, уйдут в прошлое очереди в ЗАГС, вымаливание возможности пожениться в нужную дату, а главное — место и время церемонии теперь будут определять сами жених и невеста.
Кроме того, пожениться можно будет в любом городе России, пишет «Парламентская газета».
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