Подать заявление на регистрацию брака станет проще

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 19 сентября рассмотрит законопроект, упрощающий процедуру подачи документов на регистрацию брака через портал госулсуг.

Согласно действующему законодательству, граждане должны приложить к заявлению в электронной форме скан-копию документов, удостоверяющих личность и подтверждающих расторжение предыдущего брака. Если изменениям в закон «Об актах гражданского состояния» вступят в силу, то сканы делать не придется.

По мнению авторов инициативы, уйдут в прошлое очереди в ЗАГС, вымаливание возможности пожениться в нужную дату, а главное — место и время церемонии теперь будут определять сами жених и невеста.

Кроме того, пожениться можно будет в любом городе России, пишет «Парламентская газета».