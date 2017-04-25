Подаренный Путиным префектуре Акита кот стал похож на японца

Губернатор японской префектуры Акита Сатаке Норихиса рассказал о коте Мире, подаренном ранее российским президентом Владимиром Путиным, сообщили в Заксобрании Приморья по итогам форума председателей региональных законодательных собраний стран Северо-Восточной Азии.

Как уточняется в материале, кота сибирской породы, которого новые хозяева назвали Мир, вручил японскому губернатору в 2013 году посол России Евгений Афанасьев.

Господин Сатаке рассказал, что очень привязался к Миру.

Кроме того, на официальном сайте префектуры появились последние фотографии кота, а многие пользователи сети отметили, что его морда приобретает японские черты.

Губернатор префектуры Акита в знак благодарности россиянам за помощь в ликвидации последствий землетрясения и цунами подарил Владимиру Путину собаку породы акита-ину Юмэ, напоминает «РИА Новости».

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