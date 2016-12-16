Подаренный французской полиции российский пес Добрыня не пригоден к службе

Французский Центр подготовки кинологических подразделений полиции признал непригодным к несению службы в спецподразделении подаренного российскими коллегами пса по кличке Добрыня.

- Несмотря на месяцы тренировок, Добрыня не способен нести службу в составе RAID, - цитирует ТАСС сообщение радиостанции Europe1.

Как утверждают источники в правоохранительных органах, у щенка врожденный дефект опорно-двигательного аппарата.

«Два рентгеновских снимка выявили, что пес имеет дисплазию – неправильное развитие задних конечностей, которое, вероятно, является наследственным и часто встречается у немецких овчарок. Таким образом, штурмового пса из него не получится. Нельзя его натренировать и на поиск наркотиков или взрывчатки, поскольку он не способен проникать всюду, будучи от природы слишком крупным и массивным», - пояснила радиостанция.

Вместе с тем французская полиция не собирается избавляться от «бракованного подарка».

«Это рекрут, от которого нельзя отказаться. Пусть даже Добрыня не сможет принимать участия в операциях, он, тем не менее, был приписан к RAID, где уже является своего рода талисманом», - подчеркнули на радио Europe1.

Ранее, в январе 2016 года МВД России передало французским коллегам щенка немецкой овчарки в знак солидарности после серии терактов в Париже. Он должен был заменить собаку по кличке Дизель, которая погибла в ноябре 2015 года во время спецоперации по ликвидации исламистов, причастных к организации терактов в Париже. Она первой проникла в помещение с забаррикадировавшимися преступниками, которые в панике привели в действие взрывное устройство.