В США подали иск против «Сбербанка» на 750 миллионов долларов

В США подали иск по делу о рейдерском захвате, ответчиками в котором значатся Сбербанк и его председатель правления Герман Греф.

В материалах дела говорится о рейдерском захвате предприятия по добыче щебня «Павловскгранит».

Иск был подан компанией PPF Management LLC, базирующейся в Делавэре, от имени Сергея Пойманова и Ирины Подгорной. Истцы требуют возместить им ущерб в 750 миллионов долларов.

Дело подано против 22 физических и юридических лиц, включая ОАО «Сбербанк», Промсвязьбанк, а также лично Германа Грефа. В деле также фигурируют совладелец Национальной нерудной компании Юрий Жуков, «Сбербанк капитал» и его гендиректор Ашот Хачатурянц, «НЭО Центр» и его руководитель Олег Греф. Среди предполагаемых соучастников также назван сын генпрокурора РФ Юрия Чайки Артем.

Пойманов и Подгорная утверждают, что ответчики якобы пытались уничтожить их компанию и завладеть ее активами. По их данным, один из ответчиков Юрий Жуков организовал сговор, а Греф якобы использовал свое влияние, чтобы избежать расследований.

Первое заседание по делу назначено на 20 апреля, сообщает интернет издание «Народные новости».

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Места: Россия, США
Организации: Сбербанк
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